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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen Cemal Koşmaz, öğrencilerini şampiyonluklara koşturuyor

AA

Öğretmen Cemal Koşmaz, öğrencilerini şampiyonluklara koşturuyor

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'de 7 yıldır Atletizm Milli Takımı'nda görev yapan lise öğretmeni Cemal Koşmaz, öğrencilerinin başarısı için ter döküyor.

Liseyi bitirdikten sonra girdiği askeri okul sınavında 400 metre koşusunda uzak ara birinci olarak bu alandaki yeteneğini keşfeden Koşmaz, 15 yıldır beden eğitim öğretmenliği ve atletizm antrenörlüğü yapıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde 7 yıldır milli takım antrenörlüğü yapan 40 yaşındaki Koşmaz, bu yıl atandığı Kayseri Spor Lisesi'nde sabahları öğrencilere eğitim verirken, öğleden sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kayseri genelindeki taramalarda 3. sınıftan itibaren keşfettiği yetenekli çocukları çalıştırıyor.

Bugüne kadar 300'ün üzerinde sporcu yetiştiren Koşmaz, şu anda 60 öğrenciyi çeşitli şampiyonalara hazırlıyor.


- "Soyadın Koşmaz, sınava girmene gerek yok"

Koşmaz, AA muhabirine, liseyi bitirdikten sonra askeri okul sınavlara girdiğini söyledi.

Burada 400 metre koşusuna katıldığını ifade eden Koşmaz, "Biraz geç kaldım. Komutan, 'Soyadın Koşmaz, sınava girmene gerek yok' diyerek bana takıldı. Koşuya katıldım, 52 saniye gibi iyi bir derece ile açık ara birinci oldum. Böylece atletizm yeteneğimi keşfedip, bu spora gönül verdim. Sonraki yıllarda bu spora yöneldim." diye konuştu.

Hoca bulamadığı için bir süre ara verdiği atletizme daha sonra çocukları yetiştirmek için antrenör olarak döndüğünü anlatan Koşmaz yüksek atlama, 3 adım, uzun atlama, engelli koşu ve sprint branşlarında eğitim verdiğini dile getirdi.

Kayseri'de yüksek atlama, 3 adım, uzun atlama ve engelli koşuda ilk kez Türkiye şampiyonu çıkardıklarına dikkati çeken Koşmaz, atletizmde şu anda Türkiye'nin önde gelen illerden olduklarını vurguladı.

Yetenekli çocukları 3. sınıftan alıp üniversiteye kadar çalıştırdıklarını ifade eden Koşmaz, şunları kaydetti:

"Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu sporcularımız var. 17 Türkiye şampiyonu sporcu çıkardık. Bunu 3-4 kere tekrarlayan sporcularımız oldu. Burada özel olarak çalıştırdığımız ve Türkiye şampiyonasına hazırladığımız çocuklarımız var. Hayalim buradaki çocukları olimpiyata götürüp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Sporcum Atilla Göktuğ Taşdelen ile 2028'deki olimpiyatları hedefliyoruz. Uzun gibi gözüküyor ama yaşı küçük, inşallah 2028'de madalya alıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz."


- Atilla Göktuğ Taşdelen, köpekten kaçarken keşfedildi

Bu yıl 14-22 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenen Dünya Okul Sporları ISF Gymnasiade Normandy Olimpiyatları'nda yüksek atlama branşında ikinci olan Kayseri TOHM atletizm sporcusu 18 yaşındaki Atilla Göktuğ Taşdelen ise bu sporla ortaokul birinci sınıfta tanıştığını söyledi.

Köpekten kaçarken bir duvardan atladığını belirten milli sporcu, şöyle konuştu:

"Beden eğitimi öğretmenim köpekten kaçarken bir duvardan atladığımı gördü ve geleceğim olduğunu söyleyip beni bu spora yönlendirdi. 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır Cemal hocam ile çalışıyorum. Sayısız Türkiye şampiyonluğum var. Balkan şampiyonlukları, Avrupa ve dünya derecelerim oldu. En son Avrupa şampiyonluğu ve ISF dünya ikinciliği elde ettim. Hocam her zaman yanımda, o da benim gibi birinci çünkü benim birinci olmama sebep olan o. Hocam olmasa ben bu sporda hiçbir tekniği öğrenemezdim ve kendimi geliştiremezdim."

Genç yaşta birçok başarıya imza atan öğrenciler Nazlı Kavak, Aleyna Karabulut ve İremsu Tezcan da Cemal Koşmaz ile tanıştıktan sonra ufuklarının açıldığını ve gelen şampiyonlukların ardından daha büyük hayaller kurmaya başladıklarını anlattı.

Nazlı Kavak, Aleyna Karabulut ve İremsu Tezcan, milli sporcu olup ülkelerini dünyada başarıyla temsil etmeyi hedeflediklerini aktardı.

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