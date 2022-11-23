Bakan Yanık, Kırıkkale'de üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin davanın ardından açıklama yaptı:

KIRIKKALE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizim hükümet olarak kadına yönelik şiddetle ilgili temel hareket noktamız sıfır tolerans." dedi.

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın ölümüne ilişkin davaya katılan Yanık, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinan'a Allah'tan rahmet diledi.

İddia makamının delilleri son derece isabetle değerlendirip sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması mütalaasında bulunulduğuna işaret eden Yanık, "Biz de karar duruşmasına katılarak bakanlığımızın kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri davalarını takip noktasındaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Bu kapsamda da farkındalık çalışmalarının, toplumun kadına yönelik şiddetle mücadeleye sahip çıkmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Buna da bir anlamda dikkati çekmek ve Elif'in ailesinin yanında olmak istediklerini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Nitekim bugün karar verildi. Zaten karar çıkması önemli ölçüde beklenen bir dosyaydı ve dosya tekemmül etmişti, deliller toplanmıştı. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına, iyi hal indiriminin de uygulanmamasına mahkeme karar verdi. Kararı adaletin tesisi noktasında değerlendiriyoruz. Bakanlık olarak hem mücadelemizi hem önleyici koruyucu tedbirlerin alınmasını hem mağdurların desteklenmesi her anlamda hem hukuki hem ekonomik hem sosyal destek, istihdam desteği veriyoruz. Maktul olmaması tabii en büyük çabamız ama olduğu takdirde de adli sürecin ciddiyetle ve dikkatle takip edilmesi, ailelerin psikososyal desteğinin sağlanması noktasında bakanlık olarak bugüne kadar üzerimize düşeni yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da yerine getireceğiz. Bizim hükümet olarak kadına yönelik şiddetle ilgili temel hareket noktamız sıfır tolerans. Hiçbir kadının, insanın şiddete uğramaması, hele de hayat gibi son derece temel yaşama imkanını kaybetmemesi adına tek bir insanın, kadının şiddete maruz kalmadığı zamana kadar mücadelemizin aralıksız devam edeceğini hep söyledik. Sıfır tolerans ilkemizi hep söyledik, hep altını çizdik. Bundan sonra da hem bakanlığımızın hem Adalet Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın içinde olduğu, Sağlık Bakanlığımızın, Milli Eğitimin içinde oldu bütün kurum ve kuruluşların koordinasyonunda, yerel noktada mülki idaremizin destekleriyle ve paydaşlarıyla inşallah bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Arzu ettiğimiz şekliyle sıfır tolerans ilkemizi gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz ve bunun için çabalıyoruz."

- Düzce depremi

Bakan Yanık, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Yaralılar ve hasar gören konutlarla alakalı bakanlık olarak ilk dakikadan itibaren psikososyal destek noktasında herkesin sahada olduğunu kaydeden Yanık, şöyle devam etti:

"Düzce özelinde 10 araç, 20 personel, 11 ekip hemen çalışmaya başladılar. Hizmet verdiğimiz 3 toplanma alanı ve 5 KYK yurdunda Gölyaka ve Akçakoca özelinde özellikle arkadaşlarımız hemen depremin akabinde çalışmalara başladılar. Vatandaşımızın ihtiyacı olan her türlü psikososyal desteği bakanlık olarak diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli halde sürdüreceğiz, süreci takip ediyoruz."

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