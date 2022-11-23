Kayseri'deki oda ve borsa başkanlarından TOBB'a ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsa başkanları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz ve Yahyalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Aydın, meclis başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyeleri ziyarete katıldı.

TOBB Sosyal Tesisleri'ndeki ziyarette konuşan Hisarcıklıoğlu, TOBB'un iş dünyasının sıkıntılarını yetkili makamlara iletip takip etmekle görevli olduğunu belirtti.

Pandemi dönemini en az hasarla atlatan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Sahadan iletilen sorun çözümünde yüzde 97 başarı elde ettik. Allah bütün başkanlarımızdan razı olsun. Biz kamu adına görev yapıyor, oda ve borsalarımıza 5 yıldızlı hizmet veriyoruz. Paris ve Londra'daki odalarda nasıl hizmet veriliyorsa Kayseri'deki odalarımızda aynı hizmet veriliyor." ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Gülsoy da Hisarcıklıoğlu'ndan aldıkları talimatlarla canla başla çalışmaya, kente ve ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci ise Hisarcıklıoğlu'nun verdiği öğütler, doğru kılavuzluğu ve liderliği sayesinde kentte güzel işler yaptıklarını ifade etti.

KTB Başkanı Bağlamış da her zaman Hisarcıklıoğlu'nun yanında olduklarını ve olacakların belirtti.

Kayseri heyeti, ayrıca Anıtkabir'i de ziyaret etti.



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