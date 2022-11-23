Kayseri'de PKK/PYD/YPG operasyonunda bir şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasa dışı giriş yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için Develi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı, evde yapılan aramada dijital materyaller, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, av tüfeği, tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyon sırasında şüpheliyle birlikte evde bulunan bir kişi hakkında da uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.