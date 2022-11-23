Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda 15 gram eroin, 173 gram sentetik uyuşturucu, 552 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer 5 kişinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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