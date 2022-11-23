KAYÜ Rektörü Karamustafa, Kuzey Makedonya'ya ziyarette bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kuzey Makedonya'ya iş birliği ziyaretinde bulundu.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karamustafa, Tetova Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Yeni Balkan Gazetesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen yerleri gezdi.



Rektör Karamustafa, Tetova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vullnet Ameti ile "Uluslararasılaşma Politikası" çerçevesinde ortak protokole imza attı.

Ziyareti değerlendiren Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile öğrencilerini en iyi şekilde meslek hayatına hazırlayan KAYÜ'nün uluslararası işbirliklerine de büyük önem verdiğini kaydetti.

Temaslarında Rektör Karamustafa'ya, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serdal Deniz eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.