Kayseri Valisi Çiçek'ten "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek mesajında, öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın, emek, sevgi ve fedakarlık gerektiren, sınırları okul ve sınıf duvarlarıyla çizilemeyecek, zil ile başlayıp bitmeyecek kadar kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Kalkınmanın temel şartının kaliteli bir eğitim ve yetişmiş insan gücünden geçtiğini vurgulayan Çiçek, "Hızlı gelişen bilgi ve teknoloji dünyasına ayak uydurarak bilginin üretilmesi, geliştirilmesi, geleceğe aktarılması, eğitimin fonksiyonlarının yerine getirilmesi, öğretmenlerimizin gayretlerine bağlıdır." ifadesini kullandı.

Öğretmenlere yeni nesillerin yetiştirilmesinde önemli görevler düştüğünü aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin asli hedeflerinden biri de öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek bilimi rehber edinen, çağı takip eden, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetisi gelişmiş, aklını ve duygularını özgür iradesiyle yönetebilen, öz güveni yüksek, sorumluluklarının idrakinde, üretken, sanata duyarlı, hayata sevgi ve saygı ekseninde bakan, adil ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş ve hain terör saldırıları sonucu şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatta olanlara sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

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