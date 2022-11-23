Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Develi ilçesinde 77 muhtar ile buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Devali Türbesi Parkı içerisindeki Harikalar Sofrası'nda gerçekleşen toplantıya Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, daire başkanları ile muhtarlar katıldı.

İlçedeki hizmetleri anlatan Büyükkılıç, ilçenin yollarında 100 bin tona yakın sıcak asfalt kullandıklarını kaydetti.

Büyükkılıç, talep edilen işleri de öncelik sırasına göre hayata geçireceklerini belirtti.

Vali Çiçek de ilçede güzel bir uyum olduğunu ifade etti.

- Ulaşımda yenilenebilir kaynaklar için ilk adım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına yönelik çalışma yaptıklarını bildirdi.

Otobüs İşletmesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Büyükkılıç'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Ulaşım Planlama ve Raylı Sitemler Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Ulaşım AŞ ekipleri katıldı.

Canbulut tarafından Başkan Büyükkılıç'a kapsamlı sunum yapıldı.

Raylı sistemde kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ile ilgili yapılan çalışmaların önemine işaret eden Büyükkılıç, sürecin takipçisi olacağını, daha gelişmiş ulaşım yatırımları için gayret gösterdiklerini ifade etti.

- Kocasinan nikah salonu Mevlana Mahallesine taşınıyor

Kocasinan Belediyesi hizmet binasında hizmet veren evlendirme memurluğu ve nikah salonu daha modern ortamda hizmet verebilmek amacıyla Mevlana Parkın içerisindeki sosyal tesise taşınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mevlana Mahallesi'ndeki Mevlana Parkı'nda bulunan tesiste devam eden tadilat ve bakım işlemleri tamamlandıktan sonra nikah işlemlerinin yeni yerinde devam edeceğini belirtti.

Yazlık ve kışlık olmak üzere iki farklı konseptle mekanın hazırlanacağını aktaran Çolakbayrakdar, modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunacaklarını ifade etti.

- Yıldırım Beyaz Mahallesi'ne yeni okul

Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne hayırsever Rasime Erkan iş birliği ile yaptığı Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulu inşaatında çalışmalar sürüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mahallede 6 blok, 233 dairelik bir kentsel dönüşüm çalışmasına başladıklarını, blokların yükseldiğini, bölgeye yeni yollar, parklar, cami gibi birçok yatırımı kazandırdıklarını belirtti.

Cami, sosyal tesis, okul, sağlık merkezi gibi ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşümün hemen yanı başında 20 derslikli bu güzel okulumuzun ve anaokulumuzun çalışmaları hızla devam ediyor. Rasime Erkan Anaokulumuz ise 2 katlı olup 6 derslik, öğretmen odası, müdür odası, rehberlik odası, arşiv, çok amaçlı salon ve yemekhanesi bulunmaktadır. Peyzaj düzenlemesi ile bahçede açık oyun alanları düzenlenecek. Burada okul öncesi eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği yapıda çocuklara eğlenceli aktiviteler ile hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayacak ortam oluşturmayı amaçlıyoruz."

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