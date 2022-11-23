Vali Çiçek, Develi'de şehitlik beratı verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Rize'nin İyidere ilçesinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine şehitlik beratı takdim etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesi Kılıçkaya Mahallesinde ikamet eden Özsoy'un anne ve babasını ziyaret eden Çiçek, aile bir süre sohbet ederek acılarını paylaştı.

Şehit ailelerinin tüm toplumun baş tacı olduğunu belirten Çiçek, "Şehit kanlarıyla sulanan vatan toprağına düşen şehitlerimiz her zaman dualarımızdadır. Allah onların şefaatine bizleri nail eylesin. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz ailelerimiz de başımızın tacısınız. Her zaman yanınızdayız. Sizin istek ve talepleriniz bizim için emirdir." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Vali Çiçek, şehit Osman Özsoy'un şehitlik beratını ailesine takdim etti.

Çiçek'e Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da eşlik etti.

Özsoy, 25 Eylül 2022'de, görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde aracı arızalanan kişiye yardım ederken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.









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