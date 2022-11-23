Kayseri merkezli kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak sigara ve tütün operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik Kayseri, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 5'i hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla salıverildi.



Dünkü operasyonda 202 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 228 bin 600 dolu makaron, 9 bin 254 sökülmüş TAPDK bandrolü, 14 bin boş sigara paketi, 382 kilogram bandrolsüz tütün, 10 kilogram nargile tütünü, 25 kilogram nargile kömürü, 2 elektrikli sigara doldurma makinesi ve bandrol sökme makinesi ele geçirilmişti.

Olay ilgili 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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