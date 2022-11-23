Kayseri'de bir kişi okul önünde uyuşturucuyla yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, uyuşturucuyu okul önünde otomobilin altına atan şüpheli yakalandı.

Battalgazi Mahallesi Çetiner Sokak'taki okulun önünde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerini gören O.T, otomobilden inerek elindeki poşeti aracın altına attı.

Durumu fark eden polis, yaptığı aramada, poşette sarılı 9,90 gram uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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