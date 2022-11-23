Kayseri'de bir kişi ruhsatsız tabanca ile yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi güven timlerinin denetiminde ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince, Talas Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde şüphe üzerine park halindeki araç sürücüsünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.



G.M'nin kullandığı aracın paspasına bırakılmış ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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