Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi satırla yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi satırla ağır yaralandı.



Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde, C.K, arasında husumet bulunan kişilerle tartışmaya başladı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu C.K, satırla başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan C.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Polis ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.