Kayseri'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.



Yenişehir Mahallesi Selim Sokak'ta M.O'ya kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Yaralanan M.O, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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