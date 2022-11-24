Kayseri'de Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Teltik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım gününün 1981 yılından bu tarafa Öğretmenler Günü olarak kutlandığını söyledi.

Fedakarca çalışan öğretmenlere velilerin yardımcı olması gerektiğini anlatan Teltik, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Törene, kentteki farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler de katıldı.







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