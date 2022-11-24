Talas'ta yaşlı bakım merkezi yaptırılacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever iş insanı Refik Aydoğan'ın anne ve babası adına yaptırılacak Hanım-Hidayet Aydoğan Yaşlı Bakım Merkezi için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi'nde yaptırılacak yaşlı bakım merkezinin protokol imza törenine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile iş insanı Aydoğan ve yakınları katıldı.

Burada konuşan Başkan Yalçın, yaşlıların hürmet edilmesi işaret edilen kıymetli insanlar olduğunu ifade etti.

İlçeye yaşlıların rahat edebileceği bir merkez yapma kararı aldıklarını aktaran Yalçın, "Bu merkezin yapımını üstlenen Refik Aydoğan hayırseverimize, bizlerin yanında olan Sayın Talas Kaymakamımız Yaşar Dönmez'e teşekkür ediyorum. Merkezimiz şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bir yıl içinde tamamlanması beklenen yaşlı bakım merkezi, 2 bin 144 metrekare arsanın bin 372 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Merkezde yaşlılar için ayrılan odaların yanı sıra etkinlik alanı, yeme içme alanı ile yaşlıların dinlenebilmesi için özel olarak düzenlenecek iç avlu yer alacak.





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