Kayseri'de kullanılmayan otobüs yaşlı ve engelliler için mobil diş kliniğine dönüştürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince diş kliniğine dönüştürülen eski otobüste, kırsal bölgelerde yaşayan yaşlı ve engelli hastalara hizmet verilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ilçelerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmetinin ulaştırılmasında kolaylık sağlamak üzere harekete geçti.

Ekonomik ömrünü tamamlayan bir otobüs, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin talebi üzerine "Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği"ne dönüştürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu, "Otobüslerimiz ekonomik ömrünü tamamlandığı için hattan çekilmek durumunda kalıyor ve daha sonrasında hurdaya ayrılıyor. Hurdaya ayırmak yerine araca fonksiyon yükledik. Yaptığımız istişareler ve çalışmalar sonucunda Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin köylerde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermesini sağlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İtfaiye personeli için de daha önce kullanılmayan bir otobüsü olası afetlerde kullanılmak üzere mobil konaklama aracına dönüştürdüklerini hatırlatan Sürmelioğlu, mobil diş tedavi kliniğinin piyasa fiyatının altında maliyetle tamamlandığını kaydetti.



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