Kayseri'de sokakta tartıştığı kişiyi darbederek ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sokakta kendisine küfredip vurduğunu iddia ettiği kişiyi darbederek ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık D.H.D, maktul B.K'nin (46) müşteki yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Müştekiler, şikayetçi oldukları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık D.H.D. ise önceki savunmasını tekrar ederek, sokakta karşılaştığı maktulün kendisine küfrettiğini ve yumruk attığını, bu nedenle aralarında kavga çıktığını iddia etti.

Suçsuz olduğunu öne süren sanık, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık D.H.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Şeftali Sokak'ta, 25 Eylül 2021'de, bir çocuk babası B.K. sokakta tartıştığı D.H.D. tarafından darbedilmiş ve tedavi için kaldırıldığı hastanede 35 gün sonra hayatını kaybetmişti.



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