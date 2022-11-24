Kayseri'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Tacettinveli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bir apartmanda T.S. ile komşuları A.B, G.B ve B.A arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda T.S, evinden aldığı tüfekle pencereden komşularına ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.B, G.B. ve B.A. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan T.S. kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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