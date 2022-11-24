Kayseri'de düğün konvoyunun önünü kesen 3 sanık "gasp girişimi" iddiasıyla yargılanıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobille düğün konvoyunun önünü keserek gelin ve damadın bulunduğu aracı gasbetmeye çalıştıkları öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar İ.A, K.K. ve B.H. ile başka suçtan tutuklu olan müşteki damat M.K.C, babası S.C. ve K.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık İ.A. savunmasında, bahşiş almak amacıyla araçlarıyla düğün konvoyuna katıldıklarını, sonrasında yanlış anlaşılma nedeniyle aralarında kavga çıkığını belirterek, karşı tarafın kalabalık olmasından dolayı uzaklaşmaya çalışırken otomobillerini durdurmaya çalışan müşteki S.C'yi bir süre sürüklediğini öne sürdü.

Sanık K.K. de ilkokul arkadaşı 2 sanıkla, bahşiş almak için düğün konvoyunu durdurmak istediklerini ve sonrasında aralarında kavga çıktığını anlattı.

Sanık B.H. ise müştekilerden özür dileyerek, varsa zararlarını gidermek istediklerini belirtti.

Müşteki damat M.K.C. ise sanıkların en mutlu günlerini zehir ettiklerini kaydetti.

Olay sırasında gelinde düğünde takılan altınlar olduğunu anlatan M.C.K, "Bizi gasbetmelerinden korktuk. Zarf istemediler. Sonrasında hem benim hem de eşimin tarafı 'bunlar senin belalıların' diyerek beni suçladılar. Eşimle tartıştık. O nedenle şu anda cezaevindeyim. Yuvam yıkılıyor. Hepsinden şikayetçiyim." diye konuştu.

Damadın babası S.C. de tanımadığı sanıkların 31 Ağustos 2021'de merkez Melikgazi ilçesi Kartal Kavşağı'nda düğün konvoyunun önünü kestiğini, ellerinde bıçakla, küfür ederek araçtan indiklerini söyledi.

Bu kişilerin bıçakla gelin arabasının camını kırmaya çalıştıklarını vurgulayan S.C, "Oğlumu ve gelinimi ördürmelerinden korktum. Yanlarına gidince bıçakla saldırdılar. Şehir eşkıyaları en mutlu günümüzü zehir ettiler. Araçlarında bulunanlar uyuşturucu kullandıklarını gösteriyordu. Bıçakla bizi gasbetmeye çalıştılar. Peşlerinden gidince beni araçlarıyla 30-40 metre sürüklediler. Yaralandım, şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki K.Ç. ise sanıkların yanlarında bulunan bıçakların sapı ile gelin arabasının camını kırarak içeriye girmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



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