Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastanelerinde tedavi gören hasta yakınlarına hizmet veren Ahmet Karamancı Misafirhanesi ile Ali İhsan Erbil ve Gül Sevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi'nde incelemelerde bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakıf Başkanı Ahmet Hasyüncü ile birlikte incelemelerde bulunan Rektör Altun, misafirhane hakkında görevli personelden bilgiler aldı.

Ziyaretinde hasta yakınlarıyla sohbet eden Altun, üniversite olarak hasta yakınlarına kaliteli hizmet verme noktasında Melikgazi Sağlık ve Sosyal Yardım Vakıfı ile her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti.

- Melikgazi'de Öğretmenler Günü etkinliği

Melikgazi Belediyesi ile Melikgazi Kaymakamlığı iş birliğinde şair ve yazar Hayati İnanç'ın katıldığı Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

Burada konuşan Başkan Mustafa Palancıoğlu, çocukları yetiştirerek onların ülkeye katkı koyan bireyler olmasını sağlayan öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Palancıoğlu, "Kayserimizdeki birbirinden kıymetli öğretmenlerimizle burada olmaktan mutluluk duydum. Bu anlamlı günü, bizlere emek veren siz öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımızı ifade etmemize vesile olması, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin her geçen gün artan önemini bizlere hatırlatması ve bir farkındalık oluşturması bakımından önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Her zaman eğitimin ve eğitimcinin destekçisi olduk." ifadelerini kullandı.

- Kayseri OSB MYO Projesi için somut adım atıldı

Kayseri Üniversitesi’nin (KAYÜ) Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kurmayı planladığı OSB Meslek Yüksekokuluna (OSB MYO) yer tahsisine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

KAYÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, projenin hayata geçmesiyle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda önemli bir adım atılmış olacağını belirtti.

Öğrencilerin eğitimini aldığı konuları sahada, sektörle iç içe öğrenme fırsatı bulacaklarını aktaran Karamustafa, "Bu vesile ile YÖK başkanımıza, valimize, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, şehrimizin siyasileri ile ileri gelenlerine, OSB'mizin yönetimine ve iş dünyamıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise imzalanan protokolün üniversite-sanayi iş birliği açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

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