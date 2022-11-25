Kayseri'de bir evde uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir evdeki özel bölmede uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ile çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin Çavdarlı Mahallesi'nde oturan T.A'nın evinde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine söz konusu evde arama yaptı.



Aramada, evin çatı kısmında oluşturulan özel bölmeye gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 3 şarjör ve 100 fişek, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan T.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.