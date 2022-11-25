Kayseri'de PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasa dışı giriş yaptığı iddiasıyla önceki gün Develi ilçesinde gözaltına alınan zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının evinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirilmişti.



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