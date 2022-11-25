KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, parti binasında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduklarını anlatan Timuçin, şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

"Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok." diyen Timuçin, kadına yönelik şiddetin tüm dünyanın sorunu olduğunu aktardı.

Timuçin, anayasa ve kanunlarda yaptıkları değişiklikler ile kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli mesafeler aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenledik, kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdık. Nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. TCK'da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda 'iyi hal uygulamasını' kaldırdık ve kadına şiddeti 'katalog suç' kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla yapılan ısrarlı takip eylemlerini suç kapsamına aldık. Yine talep etmeleri halinde şiddet mağduru kadınlara baro tarafından ücretsiz avukat hizmeti sağlayarak her koşulda yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlıyoruz. 2013 yılında kurulan Şiddet İzleme Merkezlerini yaygınlaştırarak 81 ilde 1 milyonun üzerinde kişiye ulaştık. KADES uygulamasını yaklaşık 4 milyon kişi indirdi, 300 bini aşkın kişi ise ihbarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin 7 gün 24 Saat takip edilebilmesi ve kadının etkili şekilde korunabilmesi adına Elektronik Kelepçe Uygulamasını 2015'te yine AK Parti olarak biz hayata geçirdik. 2011 yılında ise iş yerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesini düzenledik ve mobingi suç kapsamına aldık."

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