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Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

AA

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüdiye Kayabalı Sunu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sunu, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 25 Kasım'ın dünya genelinde şiddete karşı dayanışmayı yükseltme, mücadeleyi büyütme ve şiddet nedeniyle yaşamını kaybeden kadınları saygıyla anma günü olduğunu belirterek, bu nedenle CHP'nin 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yaptığını söyledi.

CHP'nin her zaman kadının yanında tavır aldığını, iktidara geldikleri takdirde kadını güçlendirecek eşitlikçi politikaları uygulamaya koyacaklarını dile getiren Sunu, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizde 'Alo Şiddet' hattı kurduk. 'YaşamHak' projemiz aracılığıyla 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmeti verdik, vermeye de devam ediyoruz. 'YaşamHak' projemiz kapsamında bugüne kadar binlerce kadının hayatına bire bir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ekibi kurduk. Bu sürede bin 135 kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı duruşmasını takip ettik. Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, barolar ve yerel yönetimlerle 125 protokol imzaladık. Bizlere ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan büyük bir mücadele mirası var. Hiçbirimiz eşitlik mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün sokaklara çıkarken, haklarımızı ve demokrasiyi savunmak için bir arada olacağız, kadın erkek hep birlikte sesimizi yükselteceğiz."

Basın açıklamasına, partili kadın ve erkekler de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü içerikli dövizlerle katılarak destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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