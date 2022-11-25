Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinde öğrencilere aşure ikram etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile üniversite öğrencilerine ve vatandaşlara aşure ikram etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma namazını ERÜ yerleşkesindeki camide Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile kılan Büyükkılıç, çıkışta öğrencilere ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Öğrencilerle iç içe olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, "Her zaman söylediğimiz gibi hizmet noktasında öncelikli sıraya yerleştirdiğimiz gençlerimiz, bizim en büyük servetimiz. Gençlerimizle iç içe, gönül gönüle olmanın tadı elbette ki bir başka. Gençlerimizi çok seviyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm Kayserililere hizmet etmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, öğrenci ve vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.





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