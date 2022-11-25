Kayseri'de gezmeye gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki ormanlık alanda kaybolan 2 arkadaşı AFAD ve jandarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Ortaseki mevkisindeki ormanlık alanda gezmeye çıkan U.A. ile B.D, bir süre sonra yolunu kaybetti.

Sis ve kar yağışının etkisi ile kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan arkadaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, yaklaşık bir saat süren aramanın sonunda 2 kişiye ulaştı.

U.A. ile B.D ekiplerce evlerine götürüldü.

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