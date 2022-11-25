Kayseri'de jandarmadan 25 Kasım etkinliği

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Jandarma buradaki vatandaşları, KADES hakkında bilgilendirdi ve "Kadına El Kalkmaz" konulu broşür dağıttı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.