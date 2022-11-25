Kayseri'de otomobille tır çarpıştı, 1 kişi öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesi yönüne giden E.E'nin kullandığı 38 YD 122 plakalı otomobil ile H.Y. idaresindeki 38 AIJ 905 plakalı tırl çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü E.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

















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