AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması sürüyor

KAYSERİ (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Nöbetçi Vekil uygulaması kapsamında AK Parti İl Başkanlığında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Kayseri'de yatırımlara devam edildiğini anlatan Tamer, hızlı tren, havaalanı ve raylı sistem çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Mecliste sağlık bütçesinin görüşüldüğünü vurgulayan Tamer, yaklaşık 293 milyar liranın sağlık alanına ayrıldığını belirtti.

"Sağlık pahalı bir hizmet ama biz işin o yönüne bakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz." diyen Tamer, sağlık alanında tasarrufun yapılmadığını ve bu konuda hükümet olarak her zaman ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Bir gazetecinin, "SMA hastaları ile ilgili çalışma var mı?" sorusu üzerine Tamer, "SMA hastalarıyla ilgili bir çalışmamız var. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmemizde Bakanımız da ifade ettiler. İnşallah hepsi kapsam dahiline girecek." dedi.

Tamer, konuşmasının ardından vatandaşlarla görüştü.

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