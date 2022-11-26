Kayseri'de otomobille iş makinesi çarpıştı, 1 kişi öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobille iş makinesinin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, R.A. idaresindeki 38 PN 925 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunda T.K'nin kullandığı iş makinesiyle çapıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki H.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.









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