Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği, emekli öğretmenlerini buluşturdu

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KAYSERİ (AA) - Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği tarafından Kayseri Lisesi'nde görev yapıp emekli olan öğretmenler için etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, emekli öğretmenlere yemek ikram edildi, aynı liseden mezun olan öğrencilerden oluşan grup müzik dinletisi sundu.

Dernek Başkanı Ömer Uzunoğlu, lisenin kahramanlıklarla dolu bir tarihi olduğunu söyledi.

Öğretmenleri asla unutmadıklarını belirten Uzunoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da emekli öğretmenlerini bir araya getirdiklerini ve Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını dile getirdi.

Uzunoğlu, Kayseri Lisesi'nin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye tarihinde önemli yere sahip olacak öğrenciler yetiştireceğine inandıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve protokol üyeleri ile emekli öğretmenler katıldı.



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