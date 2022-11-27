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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi

AA

Kayseri'de Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Diş Hekimleri Odası tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentteki bir otelde, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte diş hekimleri bir araya geldi.

Programda, sahne alan sanatçı Yonca Lodi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Lodi'nin seslendirdiği şarkılara misafirler de eşlik etti.

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