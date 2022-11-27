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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasından devraldığı mobilya atölyesini Avrupa'ya açtı

AA

Babasından devraldığı mobilya atölyesini Avrupa'ya açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bir mobilya üreticisi yaklaşık 15 yıl önce babasından devraldığı atölyede ürettiği ürünleri sipariş üzerine Avrupa'ya da gönderiyor.

Yeşilhisar ilçesinde babasının 1970 yılında açtığı atölyede mobilya üreticisi olarak çalışan 40 yaşındaki Mehmet Aslan, 15 yıl önce atölyeyi babasından devraldı.

Devraldığı 50 metrekarelik iş yerini büyüterek 500 metrekareye çıkaran Aslan, ilk olarak Kayseri'nin yanı sıra Konya, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentine ürün satmaya başladı.

Daha sonra ilçeden Avrupa'ya açılan Aslan ilk olarak Belçika'ya mutfak ve giysi dolapları ile vestiyer göndermeye başladı.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasından atölyeyi aldığını günden beri işi ileriye taşımak ve ülke ekonomisine katma değer oluşturmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Bu işe sonuna kadar devam edeceğini belirten Aslan, "Babamdan devraldığım atölye sadece bölgemize hitap ediyordu. İşimizi büyütmek için tanıtım yapmamız gerektiğini düşündük. Sosyal medyada tanıtımlarla başladık. Yaptığımız işleri bazı Avrupa ülkelerinden görenler bizi aradı. İlk işimizi Belçika'dan aldık. Anlaştığımız ürünü anlımızın akıyla teslim ettik. Bundan sonra daha çok iş gelmeye başladı. Belçika'dan Almanya'ya, Hollanda'ya ürün göndermeye başladık."

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ise Kayseri'nin mobilya üretimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Bu kentin bir ilçesindeki atölyenin kendisini geliştirerek Avrupa'ya ürün ihraç eder hale gelmesinin kendileri için gurur verici olduğunu belirten Altıntaş, "Ekonominin dönmesinde en büyük etken ihracat. Yurt dışından ülkeye giren para ekonomiye direkt katkı sağlayan bir durum. Bu üreticimizin de işine devam etmesi ve başarılarını artırması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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