Talas Belediyesi kışa hazır

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin kış çalışma ekipleri kırsal kesimde kar nöbetine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası içinde oluşturulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde kar yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, olası durumlara anında müdahale ediyor.

Talas'ın 22 kırsal mahallesini gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor.

Toplam 447 kilometrekare genişliğe sahip belediye sınırlarındaki yolları takip eden ekipler, 90 personel ile iki vardiya halinde, 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 12 bıçaklı tuzlama kamyonu, 3 greyder, 13 kepçe, 9 traktör, 3 büyük kepçe, 4 mini kepçe ve 2 kontrol aracı hazır bekletiliyor.

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