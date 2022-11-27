Kayseri'de kadınlar "Ritmini Yakala" programı ile spor yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, "Ritmini Yakala" sloganı ile yüzlerce kadının katıldığı program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde ücretsiz düzenlenen etkinlikte farklı dans koreografileri ve sahne gösterileri yer aldı.

Katılımcılar, Spor AŞ eğitmenleri eşliğinde eğlenceli müzikle spor yaparak stres attı.

Yüzlerce kadının katıldığı programda ücretsiz ulaşım imkanı da sağlandı.

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