Büyükkılıç, "Asurlu Tüccarlar Mahallesini" inceledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde "14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi" kapsamında devam eden çalışmaları inceledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.
Projenin geldiği son aşamayı sahada ve kroki üzerinde inceleyen Büyükkılıç, proje hakkında bilgi aldı.
Büyükkılıç, hem höyükteki kazılarda çıkan ürünleri sergilemeyi hem de o zamanı canlandırma amaçlı Asurlu tüccarların mahallesini ve sokaklarını gösteren bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Projenin hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, "En kısa zamanda tamamlamak suretiyle burada görsel açıdan kafamızda canlanması, değerlendirilmesi o döneme ait yaşamın bir bakıma herkes tarafından bilinmesine yönelik bir gayret var, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Projede, Asurlu tüccarların ve yerel halkın kullandığı evler, o dönemin teknik ve malzemeleriyle yeniden inşa ediliyor.