Kayseri'de üretici kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de üretici kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

AA

Kayseri'de üretici kadınlar kooperatif çatısı altında buluştu

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kooperatif kuran kadınlar, ürettikleri hediyelik eşya, sabun ve sirke gibi ürünleri satışa sunuyor.

Akdeniz iklimi ve karasal iklimin bir arada yaşandığı, zengin bitki örtüsüne sahip, elma üretiminin yaygın yapıldığı, Kapuzbaşı takım şelaleleriyle doğa turizminde adını duyuran Yahyalı'da, Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle kadınların yeteneklerini geliştirmeleri, sosyalleşmeleri ve istihdama katkı amacıyla kooperatif kurulması için bir süre önce çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinin ilçede yer tahsis etmesiyle 7 üretici kadının öncülüğünde "Yahyalı Elma Çiçeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu.

Daha önce evlerinde bireysel üretim yapan kadınlar, burada yağlı boya tablodan hediyelik eşyaya, bölgeden topladıkları bitkilerden organik sabun ve sirke yapımına kadar birçok alandaki ürünlerini hem kooperatif binasında hem de internet üzerinden satmaya başladı.

Kısa sürede 17 üyeye ulaşan kooperatifte kadınlar, özellikle Yahyalı elmasından yaptıkları doğal sirkeyle marka olmayı hedefliyor.

- "Tüm ürünler doğal"

Kaymakam Mehmet Kaya, AA muhabirine, turizm alanında önemli atılımların yapıldığı ilçede kadın kooperatifinin de kurulmasıyla kadın istihdamında önemli bir projeye imza atıldığını söyledi.

Projenin Vali Gökmen Çiçek'in önderliğinde hayata geçtiğini ve belediyenin de destek verdiğini belirten Kaya, "Yahyalı'da kurulan kooperatifin isminde elma çiçeğini ön plana çıkardık çünkü bölgemizde 100 bin tonun üzerinde elma rekoltemiz var. Yahyalı elması ülkemizde bilinen bir elma. 21 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

Üreten kadınları kooperatifte bir araya getirdiklerini ve onların çalışkanlığıyla kısa sürede önemli miktarda satış yapıldığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Burada üreten kadınları bir araya getirdik, amacımız da buydu. Şu anda 17 üyesi var. Büyükşehir Belediyesi burada yer tahsis etti. Üretimlerini ferah, temiz bir mekanda devam ettiriyorlar. Zaten hepsi üreten kadınlardı. Bu işi bireysel olarak yapmış, alanlarında uzmanlaşmış kişilerdi. Kimi sabun kimi sirke üretiyor kimi el sanatlarında uzmanlaşmış çantalar üretiyorlar. İlçemizdeki bütün kadınların gönül rahatlığıyla gelip oturabilecekleri bir mekan oluşturduk."

Kaymakam Kaya, kooperatif binasını daha aktif kullanmayı planladıklarını, seri üretime konu olacak ürünler üzerinde yoğunlaşmayı düşündüklerini dile getirdi.

Üretimde devamlılığı sağlamak ve elmada markalaşan Yahyalı'nın ismini elma sirkesiyle de ön plana çıkaracak çalışmalar yapmayı planladıklarını anlatan Kaya, "İlk hedefimiz burada meşhur Yahyalı elmasının sirkesini seri üretmeyi düşünüyoruz. Yahyalı, iklimiyle havasıyla suyuyla güzel bir yer. Hem Akdeniz iklimini hem de karasal iklimi barındırıyor. Dolayısıyla zengin bir florası var. Yapılan tüm ürünler doğal. Bu sirkeler 6 ayda üretiliyor ve tamamen doğal olduğu için fermantasyon süresi 6 ay sürüyor. Amacımız kadın istihdamını artırmak." diye konuştu.

- "Üreten kadınlara öncülük yapıyoruz"

Kooperatif Başkanı Yeliz Kayserilioğlu da hediyelik eşya ve bitkilerden doğal ürünler yaptıklarını ve kafeterya kısmında da yeme içme hizmeti sunduklarını belirtti.

Kısa sürede 17 üyeye ulaştıklarını anlatan Kayserilioğlu, "Buradan önce halk eğitim kurslarına gidiyordum. Evde bir şeyler yapıp çevremize satıyorduk. Bizim için ekmek kapısı oldu. Şu anda kooperatif olarak üreten kadınlara öncülük yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi Zülfiye Yıldırım ise günlerinin dolu dolu geçtiğini, bir aydır hayatlarında çok şeylerin değiştiğini anlatarak, kısa sürede üretim alanlarını çoğalttıklarını ve çok büyük hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Üyelerden Ayşe Sena da daha önce evde üretim yapıp çevresine sattığını belirterek, "Kooperatifin kurulacağını duyunca el işi yaparak katkı sağlayabilirim düşüncesiyle üye oldum. Çalışmayı çok istiyordum. Daha çok kendi işimi yapmayı istiyordum, ondan dolayı çok mutluyum. Şu anda ait olduğum yerde bulunduğumu düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükkılıç, "Asurlu Tüccarlar Mahallesini" inceledi
YEREL HABERLER Büyükkılıç, "Asurlu Tüccarlar Mahallesini" inceledi
Kayseri'de kadınlar "Ritmini Yakala" programı ile spor yaptı
YEREL HABERLER Kayseri'de kadınlar "Ritmini Yakala" programı ile ...
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2. olan Mehlika gözünü olimpiyatlara dikti:
YEREL HABERLER Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 2. olan Mehlika ...
Talas Belediyesi kışa hazır
YEREL HABERLER Talas Belediyesi kışa hazır
Babasından devraldığı mobilya atölyesini Avrupa'ya açtı
YEREL HABERLER Babasından devraldığı mobilya atölyesini Avrupa'ya ...
(Görüntülü) OTOMOBİL İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Kayseri'de Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinliği ...
Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği, emekli öğretmenlerini buluşturdu
YEREL HABERLER Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği, emekli ...
OTOMOBİL İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
YEREL HABERLER OTOMOBİL İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ
Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü
Şenol Güneş'in, Onur Bulut transferine ilişkin açıklamasına Kayserispor'dan tepki
YEREL HABERLER Şenol Güneş'in, Onur Bulut transferine ilişkin ...
Kayseri'de otomobille iş makinesi çarpıştı, 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de otomobille iş makinesi çarpıştı, 1 kişi ...
Kayserispor'dan Şenol Güneş´e Onur Bulut çıkışı
YEREL HABERLER Kayserispor'dan Şenol Güneş´e Onur Bulut çıkışı
Husumetlisini bıçakla öldüren sanığa 5 yıl hapis ile tahliye
YEREL HABERLER Husumetlisini bıçakla öldüren sanığa 5 yıl hapis ile ...
Erciyes yeni sezona hazır
YEREL HABERLER Erciyes yeni sezona hazır
AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması sürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" ...
Anne adaylarına aşırı tuz tüketimi uyarısı
YEREL HABERLER Anne adaylarına aşırı tuz tüketimi uyarısı
Kayseri'de 6 mahalleye şap karantinası
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 mahalleye şap karantinası
Kayseri'de otomobille tır çarpıştı, 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de otomobille tır çarpıştı, 1 kişi öldü
Kayseri'de jandarmadan 25 Kasım etkinliği
YEREL HABERLER Kayseri'de jandarmadan 25 Kasım etkinliği
Kayseri'de 6 mahallede şap karantinası başlatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 6 mahallede şap karantinası başlatıldı
Kayseri'de gezmeye gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de gezmeye gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi ...
Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinde öğrencilere aşure ikram etti
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinde ...
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü
YEREL HABERLER Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.