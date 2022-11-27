Kayseri Yozgatlılar Federasyonundan kentteki haber ajanslarına ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri, kentte faaliyet gösteren haber ajanslarını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağan ve beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Cem Atakan ile Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Olcay Düzgün'ü ziyaret etti.

Kayseri basınının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirten Çağan, "Bu vesile ile sizleri ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Yozgat'ımızın parmak çöreği ve kavurgasını da sizlere ikram etmek istedik. Bundan sonraki süreçte de desteklerinizin süreceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağan, Yozgat'ın kültürel değerlerini anlatmaya çalıştıklarını, önümüzdeki günlerde çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını da kaydetti.

Çağan'a ziyaretlerinde yönetim kurulu üyeleri Koray Can, Ersan Dağdeviren, Yusuf Korkmazyürek ve Dursun Açıkyürek eşlik etti.



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