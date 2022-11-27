Kadınların üretime katılması için iş birliği protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kadınların üretime katılması için Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile iş birliği protokolü imzalandı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile kadın kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gökmen Çiçek, kooperatifte ürünlerin üretilmeye başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Melikgazi'nin bu kapsamda en önemli merkezlerden biri olacağını kaydeden Çiçek, "Bugün güzel bir oluşuma imza atıldı. Melikgazi'nin çalışkan kadınlarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise kadınların üretime katılması için işbirliği içinde çalışacaklarını ve her türlü desteği sağlayacaklarını anlattı.

Bu sayede kadınların el emeği ile oluşturdukları ürünlerin satılacağını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Elimizi taşın altına koyup bu kooperatifin büyümesi ve kadınlarımızın üretim ve işletme ile aile bütçesine destek vermesi konusunda yardımcı olacağız. Kadın kardeşlerimiz yeni açılan kooperatifte konfeksiyon üretmeye başladı bile. Kayseri'mizin yöresel lezzetleri mantı ve yaprak sarma için de üretim yakında başlayacak."

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