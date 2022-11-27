Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazar Hayati İnanç moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Hikayeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar" programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser ve şiir dinletisinde, sanatçı Yıldırım Bekçi sahne aldı.

Yazar İnanç moderatörlüğünde gerçekleşen "Hikayeleriyle Bir Ömürlük Şarkılar" programında yazar Ömür Ceylan da okunan eserler öncesi şarkıların hikayelerini anlattı.

Programda sanatçısı Bekçi, Başkan Büyükkılıç ile şarkı söyledi.

- KAYMEK'ten öğrencilere seminer

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından, matematik, dikkat, zeka ve motivasyon atölyesi çerçevesinde 12. sınıf ve mezun gruptan 400 öğrenciye seminer verildi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlerin daha donanımlı olması için özen gösterdiklerini belirtti.

Büyükkılıç, "Eğitim araçları olarak tabi ki okullarımız var ama KAYMEK bünyesinde gerek ihtisas bağlamında yetkin isimlerle gerekse Kayseri Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle ailelerinizin bizlere emanet ettiği siz yavrularımızın daha donanımlı, daha çalışkan ve daha gayretli yetişmelerini sağlama yönünde özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan Kodlama Bilişim Atölyesi’ne ziyaret

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi'ndeki Kodlama Bilişim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Çolakbayrakdar, atölyede robotik kodlama uygulamaları kursuna katılıp, çeşitli materyallerle robot yapmayı öğrenen kursiyerlerle bir araya geldi.

Çocukları ve gençleri daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını belirten Çolakbayrakdar, Türkiye'nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük rolü olacağını kaydetti.

- HAGİAD 2. Nesiller Buluşması yapıldı

Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) tarafından 2. Nesiller Buluşması etkinliği düzenlendi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen poyrama, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İlçe Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

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