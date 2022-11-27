Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ö. ile A.E, minibüsle seyir halindeyken aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen E.P'nin kullandığı otomobile çarparak durdurdu.
Araçlarından inen taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada E.P. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.P. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şüphelilerden M.Ö'nün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
Kaçan A.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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