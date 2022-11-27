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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. ile A.E, minibüsle seyir halindeyken aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen E.P'nin kullandığı otomobile çarparak durdurdu.

Araçlarından inen taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada E.P. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.P. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelilerden M.Ö'nün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaçan A.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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