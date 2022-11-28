Kayseri'de tramvay yoluna girerek takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tramvay yoluna giren otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı.



Sivas Bulvarı'nda seyreden 38 YN 150 plakalı otomobil, tramvay yoluna girdi.

Yaklaşık 20 metre tramvay yolunda ilerledikten sonra demir halata çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ulaşıma kapatılan tramvay yolu, aracın kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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