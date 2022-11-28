Kayseri'de bekçi kulübesinde yangın çıktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerine ait bekçi kulübesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir iş yerine ait bekçi kulübesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam eden bekçi kulübesi kullanılmaz hale geldi.

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