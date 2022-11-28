Kayseri'de üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde üzerlerinde uyuşturucuyla bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri K.F. ile B.C'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 4,89 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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