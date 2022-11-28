Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kayadan oyma Kültepe Tablet Müzesi yapım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi'ni hayata geçiriyor.

Büyükkılıç, Bağpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden kayadan oyma müze projesini yerinde inceledi.

Kaya oyma yöntemiyle hayata geçirilecek müze çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yüklenici firmamızdan aldığımız bilgilere göre, yaklaşık 7-8 ay sonra kazı tamamen bitecek. Düzenlemesi yapıldıktan sonra Fikri hocamızın Kültepe'den çıkarttığı eserler sergilenecek. Bir uğrak yer olarak medeniyete ışık tutan ticari ve sosyal hayatımızı bir bakıma yeniden değerlendirmeye fırsat verecek çalışma olacak."

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise "Hem Türkiye’ye örnek hem de dünyada benzeri olmayan bir müze olacak. Kültepe’nin 75 yıllık rüyası gerçekleşiyor. Bağımsız bir müzesi olacak. Başkanıma şükranlarımı bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

- Başkan Büyükkılıç'tan amatör spor kulüplerine destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın amatör spor kulüplerine desteği sürüyor.

Bu kapsamda yarın Büyükşehir Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtım töreni yapılacak.

Büyükkılıç, amatör sporculara ve kulüplere devamlı spor malzemesi desteğinde bulunmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

- 5. Dadaloğlu Şiir Yarışması sonuçlandı

Kayseri'de düzenlenen 5. Dadaloğlu Şiir Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

Yarışmanın sonuçlarını açıklayan yazar Ali Günvar, şiir yarışması düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve kültür ekibine teşekkür etti.

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinciliği "Yüzün Gurbetin Göğüdür" şiiri ile Şanlıurfa'dan Ramazan Aşar, ikinciliği "Diyar-ı Gurbetteyim" şiiri ile Aydın'dan Saltuk Buğra Bıçak, üçüncülüğü ise "Dumansız Yangın" şiiri ile Kayseri'den İbrahim Şahin elde etti.

Yarışmada birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 4 bin lira ile mansiyon ödülüne layık görülen 3 kişiye de 1000'er lira ödül verildi.

- AK Parti Milletvekili Karayel, belediyenin tesislerini gezdi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerin aralarında yer aldığı tesis ve merkezleri gezdi.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Hasta Yakınları Misafirhanesi, KAYMEK Akademi Çamaşır Yıkama Merkezi ve konservatuvarı gezen Karayel, aileler ve eğitim alan çocuklarla sohbet etti.

Öte yandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile yazar Hayati İnanç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde gençlerle buluştu.

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