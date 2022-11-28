Talas'ta çocuklara ücretsiz bağlama kursu verilecek

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi 10-15 yaş arası çocuklar için bağlama kursu düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki Talas Musiki Cemiyeti'nde kurs için müracaatlar başladı.

Ücretsiz verilecek bağlama kursuna çocuklar, hafta sonları 09.00-12.00 saatleri arasında katılabilecek.

Başvuru yapmak isteyenler mesai saatlerinde 0352 437 07 03 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

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