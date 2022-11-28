Melikgazi Belediyesinden emlak danışmanlığı kursu

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesinin MELMEK kapsamında düzenlediği emlak danışmanlığı kursu Tınaztepe ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerinde başlıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, farklı branşlarda meslek edindirme kursları açtıklarını belirtti.
Yeni açılan emlak danışmanlığı kursunun 120 saat süreceğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Kursta katılımcıların, emlakçılık ile ilgili genel kavramları öğrenmeleri, mesleği tanımaları, emlakçılığın hukuki ve ekonomik boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları, emlak pazarlamasında dikkat edilmesi gereken hususları kavramaları sağlanacak. Açacağımız bu kurs dışında birçok mahallemizde bulunan sosyal tesislerimizde yeni yeni kurslar açacağız. Kurs bitiminde kursiyerlerimizin alacağı sertifika iş olanağı da sağlayacak."