Kocasinan'da yer altı konteyner sayısı 64'e çıktı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi yer altı konteyner sayısını 64'e yükseltti.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, daha çevreci bir Kocasinan için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Mimarsinan Mahallesi'ne yer altı konteyneri yerleştirildiğini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"İlçe genelinde toplam 64 yeraltı çöp konteynerinin montajını gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da çevreci konteynerin sayısını artırarak, vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalara konuşlandıracağız. Dünya kalitesinde hizmet verdiğimiz uygulamayla hemşehrilerimize daha hijyenik ortam sunuyoruz. Ayrıca konteynerler sayesinde çevre temizliğine de katkı sağlıyoruz."