Yazar Mustafa Asım Köksal, Develi'de anıldı

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KAYSERİ (AA) - Yazar Mustafa Asım Köksal, Develi'de Kaymakamlık, Belediye ve Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde anıldı.

Belediyenden yapılan açılamaya göre, panelde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisinin ardından Köksal'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin moderatörlüğündeki panelde, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Sabri Akpolat "M. Asım Köksal'ın Diyanet İşleri'ndeki Serüveni" konulu sunum yaptı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı da "İlmi ve Manevi Yönleriyle Asım Köksal" başlıklı konuşma yaptı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Zeki Salih Zengin "M. Asım Köksal'ın Gözüyle Gençlik ve Manevi Değerler", Doç. Dr. Cafer Acar da "Asım Köksal'ın Siyer ve İslam Tarihi Alanına Katkıları" başlıklı sunum yaptı.

Konuşmaların ardından panelistlere plaket ve hediye takdim edildi.

Programa Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Köksal'ın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.



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